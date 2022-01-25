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İstanbul Valiliği'nden özel araç yasağı hakkında açıklama! Özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı, saat kaça kadar yasak?

#Özel Araç Yasağı#Özel Araç Trafik Yasağı#İstanbul Valiliği

Özel araçla seyahat yasağının olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. İstanbul’da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan önlemleri duyurmaya devam ediyor. Vali Yerlikaya açıklamasında, ‘Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.’ cümlesine yer verdi ve alınan önlemi duyurdu. Peki, özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı, saat kaça kadar yasak?

1/3İstanbul Valiliğinden özel araç yasağı hakkında açıklama Özel araçla trafiğe çıkmak yasak mı, saat kaça kadar yasak

Özel araçla trafik yasağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir.’ dedi ve özel araçla trafiğe çıkmanın belirtilen saate kadar yasak olduğunu duyurdu. İşte detaylar….

2/3ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI

ÖZEL ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00’e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

3/3YAĞIŞ BUGÜN DE DEVAM EDECEK

YAĞIŞ BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.

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