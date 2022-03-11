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Otobüs seferleri iptal mi, durduruldu mu? İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri çalışıyor mu? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

#Otobüs#Tır#Kamyon

Otobüs seferlerinin iptal olup olmadığı, İstanbul'da alınan kar önlemleri ile gündeme geldi. Olumsuz hava koşullarına karşı bir dizi önlem alan İstanbul Valiliği, İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların girişlerine kontrollü olarak izin verildiğini belirtti. Şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacak olanları da ilgilendiren otobüs seferleri ile ilgili de İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi. Peki, şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi, İstanbul'a otobüs seferleri durduruldu mu? İşte, 11 Mart otobüs seferleri ile ilgili İstanbul Valiliği'nden gelen son dakika açıklamanın detayları.

1/4Otobüs seferleri iptal mi, durduruldu mu İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri çalışıyor mu İstanbul Valiliğinden açıklama geldi

İstanbul otobüs seferleri iptal mi, sorusu Vali Yerlikaya'nın açıklaması ile yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Anadolu ve Trakya'dan gelen TIR ve kamyonların şehir içi girişini durduran Valilik yeniden kontrollü girişlere izin verdi. Öte yandan Harem, Esenler ve tüm otogarlarda durdurulan otobüslerin çıkışlarına yeniden izin verilmeye başlandı.

2/4OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya daha önce yaptığı açıklamada, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarında otobüslerin çıkışlarının bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu belirtmişti.

3/4TIR VE KAMYONLAR GEÇİŞ YAPIYOR MU

TIR VE KAMYONLAR GEÇİŞ YAPIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı yeni duyuruda, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametilerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamaları yer aldı. Bu durumda tır ve kamyonların yeni bir açıklamaya kadar kontrollü bir şekilde İstanbul'a girişi sağlanacaktır.

4/4METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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#Otobüs#Tır#Kamyon