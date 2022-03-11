Otobüs seferleri iptal mi, durduruldu mu? İstanbul şehirlerarası otobüs seferleri çalışıyor mu? İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi!

İstanbul otobüs seferleri iptal mi, sorusu Vali Yerlikaya'nın açıklaması ile yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Anadolu ve Trakya'dan gelen TIR ve kamyonların şehir içi girişini durduran Valilik yeniden kontrollü girişlere izin verdi. Öte yandan Harem, Esenler ve tüm otogarlarda durdurulan otobüslerin çıkışlarına yeniden izin verilmeye başlandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde, İlimizde #Esenler, #Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışlarına kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya daha önce yaptığı açıklamada, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarında otobüslerin çıkışlarının bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu belirtmişti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı yeni duyuruda, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametilerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamaları yer aldı. Bu durumda tır ve kamyonların yeni bir açıklamaya kadar kontrollü bir şekilde İstanbul'a girişi sağlanacaktır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul’da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.