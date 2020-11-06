ÖSYM’den son dakika KPSS duyurusu: DHBT başvuruları başladı… 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuzu ve ekranı
ÖSYM'den 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvurularının Alınması ile ilgili yazılı duyuru yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS DHBT sınavına başvurular bugün itibariyle alınmaya başlanacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Kılavuzlarında yer alıyor. Peki, KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020-KPSS DHBT başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı...
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ÖSYM KPSS DHBT başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında dinhizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir
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Sınava başvurular, 06-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.