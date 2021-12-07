ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? İşte 2022 KPSS-YKS-ALES başvuru tarihlerinde son bilgiler

Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı onlarca sınavı organize eden ÖSYM, bu görevine 2022 yılında da devam edecek. Başta YKS ve KPSS gibi katılımın yoğun olduğu sınavların gelecek yılki tarihleri, söz konusu sınavlara katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, 2022 YKS-KPSS-ALES-DGS ve YDS başvuru tarihlerinde son durum...