ÖSYM sınav takvimi ne zaman belli olacak? İşte 2022 KPSS-YKS-ALES başvuru tarihlerinde son bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen sınavların 2022 yılında yapılacakları tarihler şimdiden merak konusu oldu. 2022'de YKS, KPSS, ALES, DGS ve YDS başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini merak eden pek çok vatandaş, konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. Peki, 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?
Her yıl milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı onlarca sınavı organize eden ÖSYM, bu görevine 2022 yılında da devam edecek. Başta YKS ve KPSS gibi katılımın yoğun olduğu sınavların gelecek yılki tarihleri, söz konusu sınavlara katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. İşte, 2022 YKS-KPSS-ALES-DGS ve YDS başvuru tarihlerinde son durum...