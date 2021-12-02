ÖSYM duyurdu: İSG/2 sınav yerleri açıklandı... İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İSG sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İSG/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Adayların sınav anında yanlarında bulundurması gereken belgelerden biri de İSG sınav giriş belgesi. Peki, İSG sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte İSG sınav giriş belgesi görüntülemenin detayları
ÖSYM, İSG/2 sınav giriş belgelerinin erişimine açıldığını duyurdu. 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri online sistem üzerinden görüntülenip alınabilecek.
İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
İSG'den yapılan duyuruda "12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 02 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayınfotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerininrenkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi biryazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınavgününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesigönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanındabulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarınısınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade birkıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önündehazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son dereceönemlidir.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden,şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınavagireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde sugetirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesindenbaşka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmalarızorunludur:
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanındabulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarınısınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade birkıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önündehazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son dereceönemlidir.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden,şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınavagireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde sugetirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesindenbaşka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmalarızorunludur:
Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.