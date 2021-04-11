Sahur ne zaman 2021? Orucun ilk günü ve sahura ne zaman kalkılacak?

Sahur ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün soruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Orucun ilk günü ve iftar saatleri hakkında bilgiler paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı, detayları imsakiyesi üzerinden yayımladı. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? İşte, ilk oruca kalkılacak gün ve sahur, iftar saatleri bilgisi