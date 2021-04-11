Sahur ne zaman 2021? Orucun ilk günü ve sahura ne zaman kalkılacak?
Sahur ne zaman sorusu merak uyandırmaya devam ediyor. Orucun ilk günü ve sahura ne zaman kalkılacağı pek çok kişinin gündemini oluşturmaya devam ediyor. Sahura ne zaman kalkılacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki, iftar ve sahur saatleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgileri sorguluyor. Peki, orucun ilk günü ne zaman ve sahura ne zaman kalkılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Sahur ne zaman sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün soruları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. Orucun ilk günü ve iftar saatleri hakkında bilgiler paylaşan Diyanet İşleri Başkanlığı, detayları imsakiyesi üzerinden yayımladı. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? İşte, ilk oruca kalkılacak gün ve sahur, iftar saatleri bilgisi
Milyonlarca kişinin sorguladığı ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu, 2021 imsakiye bilgilerine göre yanıt buldu. İşte, 12 Nisan Pazartesi gecesini 13 Nisan Salı gününe bağlayan gece gerçekleşecek sahur bilgileri;
İstanbul'da ilk sahur 04.50'ye kadar, ilk iftar ise 19.48'de gerçekleşecek. Diğer illerde ise sahur ve iftar vakitleri şu şekilde;
Ankara sahur vakti: 04.38, iftar vakti: 19.31
İzmir'de sahur vakti: 05.05, iftar vakti: 19.52
Adana'da sahur vakti: 04.36, iftar vakti: 19.18
Antalya'da sahur vakti: 04.55, iftar vakti: 19.37.
DİĞER İLLERDEKİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
İFTAR VE SAHUR SAATLERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan İftar ve sahur için saat bilgilerini, aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bulunduğunuz şehre ait sahur vakti-imsak, iftar vakti-akşam, teravih vakti ise yatsı saati içerisinde yer almaktadır.
Bu ekran üzerinden iftar ve teravih namazına kaç dakika kaldığını, geri sayım özelliği sayesinde zahmetsizce takip edebilirsiniz.
Farklı bir şehre ait iftar ve sahur bilgilerini ise imsakiye sayfasının sol üst köşesinde yer alan 'Şehir Seç' butonuna tıkladıktan sonra kent ismini seçerek öğrenebilirsiniz.
İL İL İFTAR VE SAHUR SAATLERİNİ KOLAYCA TAKİP EDEBİLECEĞİNİZ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ