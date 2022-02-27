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Oruç ne zaman başlayacak? 2022 Ramazan ayı o tarihte başlayacak

#Oruç#Ramazan#2022 Ramazan

Ramazan Bayramı 2022 yılında Mayıs ayı içerisinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği dini günler ve dini bayramlar takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan için geri sayım başladı. Peki, bu yıl oruç ayı ne zaman? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

1/3Oruç ne zaman başlayacak 2022 Ramazan ayı o tarihte başlayacak

Müslümanlar için mübarek olan ve oruç ibadetinin idrak edildiği Ramazan ayına yaklaşmasıyla beraber, Ramazan Bayramı tatil tarihleri de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle plan yapacak vatandaşlar, internet üzerinden 2022 Ramazan Bayramı tarihlerini araştırıyor. İşte, 2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

2/3ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

3/3RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

 

 

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