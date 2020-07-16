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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 15:17,

Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 lise KPSS takvimi

Milyonlarca lise mezununa yönelik düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı, iki yılda bir organize ediliyor. Geçen yıl yapılmayan sınav bu yıl Türkiye genelinde yapılacak. Lisans KPSS'de başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bu kez de ortaöğretim KPSS merak konusu oldu. Peki, Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

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Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önemli bir faktör olan 2020 Ortaöğretim KPSS için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, 2020 Lise KPSS takvimi...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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