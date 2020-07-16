Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 lise KPSS takvimi

Kamu kurumlarında memur olarak istihdam edilecek lise mezunu vatandaşların belirlenmesinde önemli bir faktör olan 2020 Ortaöğretim KPSS için geri sayım sürüyor. Söz konusu sınav için başvuru takvimini sorgulayan vatandaşlar, ÖSYM'nin açıklamalarını inceliyor. İşte, 2020 Lise KPSS takvimi...