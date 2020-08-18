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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 08:00,

Önlisans KPSS başvurusu ne zaman? İki yıllık bölüm mezunları katılım sağlayacak!

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan önlisans mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2020 yılında yapılacağı önlisans oturumunun başvuru sürecini araştırmaya devam ediyor. Söz konusu sınava katılıp puan alarak memuriyet başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarihi sorguluyor. Peki, Önlisans KPSS başvurusu ne zaman?

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Memur olabilme hayaliyle girecekleri 2020 Önlisans KPSS sınavının tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Öncelikle başvuru tarihlerine odaklanan adaylar, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2 KPSS SINAV TAKVİMİ
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KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak.

3BAŞVURULAR NE ZAMAN
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

4KPSS HAKKINDA
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KPSS HAKKINDA

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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