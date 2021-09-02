Ön Lisans KPSS ne zaman, bu yıl yapılacak mı? İşte belirlenen takvimde son durum

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavın yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda.



Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran ön lisans mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS Ön Lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. İşte, KPSS oturumlarında son durum...