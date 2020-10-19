Gündem Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 10:38 | 19 Ekim 2020 - 10:38

Okullarda ara tatil ne zaman başlayacak? İşte ilk ara tatil tarihi

18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim yılının birinci döneminde dersler devam ediyor. Online ve yüz yüze olarak devam eden eğitimin başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, ara tatil takvimi şimdiden gündeme geldi. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?