Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte 15 tatilin bitiş tarihi

TATİL UZAYACAK MI?

6 Eylül’de başlayan yüz yüze Eğitim döneminin 21 Ocak’ta son ders zilinin çalmasıyla iki haftalık yarıyıl tatili başladı. 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni için Ankara’da Kavaklı İlkokulu’nda öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “7 Şubat’ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız. Verilere baktığımızda şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil” dedi.



Bakanlık görevinde öğrencilere ilk kez karnelerini dağıtan Özer, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerden polis, jandarma ve öğretmen cevaplarını aldı. Özer, “Yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 7 Şubat’ta tekrar buluşacağız. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da 18 milyon arkadaşımıza el sallayıp 'iyi tatiller’ diliyoruz” dedi.



