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Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte 15 tatilin bitiş tarihi

#MEB#Sömestr#2. Dönem Ne Zaman Başlıyor?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısı için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, okullarda ikinci dönemin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. '15 tatil ne zaman hangi gün bitecek?' sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitecek?

1/3Okullarda 2. dönem ne zaman başlıyor İşte 15 tatilin bitiş tarihi

Yarı yıl tatili devam ederken, bir yandan da yeniden ders başı tarihi gündem oldu. Yoğun sınav temposunu bir kenara bırakıp bir süre dinlenme fırsatı bulan öğrenciler şimdi okulların açılış tarihini araştırıyor. İşte, okullarda 2. dönemin başlangıç tarihi...

2/3YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Pandemi nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatılmıştı. Yarı yıl tatilinin 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanmasının ardından öğrenci ve öğretmenler 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarda olacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

3/3TATİL UZAYACAK MI

TATİL UZAYACAK MI?

6 Eylül’de başlayan yüz yüze Eğitim döneminin 21 Ocak’ta son ders zilinin çalmasıyla iki haftalık yarıyıl tatili başladı. 1. Yarıyıl Karne Dağıtım Töreni için Ankara’da Kavaklı İlkokulu’nda öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “7 Şubat’ta yüz yüze eğitim için aynı kararlılıkla tekrar buluşacağız. Verilere baktığımızda şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil” dedi.

Bakanlık görevinde öğrencilere ilk kez karnelerini dağıtan Özer, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Öğrencilerden polis, jandarma ve öğretmen cevaplarını aldı. Özer, “Yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 7 Şubat’ta tekrar buluşacağız. Şimdi bol bol dinleneceğiz, kitap okuyacağız, ailelerimizle vakit geçireceğiz. Buradan da 18 milyon arkadaşımıza el sallayıp 'iyi tatiller’ diliyoruz” dedi.

 

 

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#MEB#Sömestr#2. Dönem Ne Zaman Başlıyor?