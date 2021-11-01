Ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? Kasım ara tatili için geri sayım
Ara tatil için heyecan giderek artıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına devam eden öğrenciler tatil tarihlerini bekliyorlar. Bu yıl eğitim öğretim 6 Eylül'de yüz yüze olacak şekilde başladı. Öğrenciler tüm kademelerde okullarına gidiyorlar. Sınav ve sözlülerde ter döken öğrenciler kasım ara tatilini beklemeye başladılar. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tatil tarihleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2019'da uygulanmaya koyulan ara tatil dönemleri için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrencinin ara tatil araştırmaları devam ediyor. İlk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak. İşte detaylar
2
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
3
KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.