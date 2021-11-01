 Ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? Kasım ara tatili için geri sayım

2019'da uygulanmaya koyulan ara tatil dönemleri için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrencinin ara tatil araştırmaları devam ediyor. İlk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak. İşte detaylar