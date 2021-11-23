Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Bu sene 15 tatil ne zaman? İşte 2022 sömestr tarihi

Okullarda ara tatil sonrası ders zili 22 Kasım'da çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi ise bu eğitim yılının sömestr tarihini sorguluyor. İşte, 2022 sömestr tarihi...