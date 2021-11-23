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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 11:33 | 

Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Bu sene 15 tatil ne zaman? İşte 2022 sömestr tarihi

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişmenin ardından, öğrencilerin karne alacağı yarıyıl tatili tarihi merak konusu oldu. Peki, okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor? Bu sene 15 tatil ne zaman?

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Okullarda ara tatil sonrası ders zili 22 Kasım'da çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi ise bu eğitim yılının sömestr tarihini sorguluyor. İşte, 2022 sömestr tarihi...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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