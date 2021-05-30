Okullar yüz yüze eğitim ile açılacak mı ve telafi eğitimi nasıl olacak? Bakan Selçuk'tan Hürriyet'e özel açıklamalar
Okullar ne zaman açılacak sorusu için bir süredir devam eden araştırmalar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlandı. Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye özel açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, karneler ne zaman verilecek ve telafi eğitimi nasıl olacak sorularını yanıtsız bırakmadı. İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusuna yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bilgiler
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Telafi eğitimi nasıl olacak soruları ve okulların yüz yüze eğitim ile açılıp açılmayacağına yönelik detayları ele alan Bakan Ziya Selçuk, Fatih Çekirge'ye açıklamalarda bulundu. Karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini açıklayan Bakan Selçuk, okulların Ağustos ayında açılmasının da iklim dolayısıyla doğru olmayacağını vurguladı. İşte, Bakan Selçuk'tan okullar ne zaman açılacak ve telafi eğitimi yüz yüze mi olacak sorusuna yönelik bazı bilgiler
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TELAFİ EĞİTİMİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
- “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”
Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.
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- Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?
Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.
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OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:
İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil. O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.
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KARNELERİ 2 TEMMUZ’DA VERECEĞİZ
Karnelerin 2 Temmuz tarihinde verilmesi planlanıyor.