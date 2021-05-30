Okullar yüz yüze eğitim ile açılacak mı ve telafi eğitimi nasıl olacak? Bakan Selçuk'tan Hürriyet'e özel açıklamalar

TELAFİ EĞİTİMİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK? - “Sayın Bakan herkes merak ediyor. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?”



Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.