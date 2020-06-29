Okullar yeni dönemde ne zaman açılacak? Telafi eğitim 31 Ağustos'ta başlıyor!
Okullar ne zaman açılacak? Yeni dönemde okulların açılacağı tarih karne notlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velilerin gündemine geldi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasına haftalar kala, tatil planlarına yön verecek olanlar, Bakanlığın takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, telafi eğitimlerinin ardından, okullar açılacak. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu ile yeni eğitim öğretim dönemine ne kadar kaldığını öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı resmi açıklamaları sorguluyor. Planlarını bu tarihe göre şekillendirecek olan adaylar, okullar ne zaman açılacak sorusu ile detayları yönlendirecek. İşte, ayrıntılar...
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UZAKTAN EĞİTİM SONA ERDİ
9 Eylül Pazartesi başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci sona erdi.
Tüm öğrenciler karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek. Lise kademesindeki öğrenciler onur belgesi ve diplomalarını belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılacak. Ayrıca, EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak.
EBA TV'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları, 20-21 Haziran'da düzenlenecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
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TELAFİ EĞİTİMLERİ AĞUSTOS'TA
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşılacak.
Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendileri belirleyecek.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulunmuştu.
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi.