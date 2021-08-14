Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze açılacak mı? 2021-2022 yüz yüze eğitim için MEB'den son dakika açıklaması
Okullar ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim takvimini daha önce paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim yapılmasının planlandığını bildirdi. Vaka sayılarında yaşanan artış eğitim takviminde aksama yaşanacağını akıllara getirirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada tüm okulların zamanında açılacağını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve ortaöğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağını, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün olacağı söyledi. Peki, okullar ne zaman açılacak... İşte, okulların açılış tarihi ve Bakan Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.
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Pandemiden en çok etkilenen ve uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Kamuoyunda en çok merak edilen konular ise "Okullar zamanında açılacak mı? Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak" şeklinde sıralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. İlk Kabine toplantısında bu soruların yanıtlarının kesinleşmesi bekleniyor.
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MEB HAZIRLANIYOR
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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BAKAN ÖZER KRİTİK AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimin başlayacağı sinyallerini vermişti. Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi;
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"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."