Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi için Bakan Selçuk'tan açıklama
Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. Neredeyse bir yılı uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler için yeni eğitim öğretim takvimi belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim takvimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırdı. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren takvime göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için ders zili erken çalacak. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların başlayacağı tarih.
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Okullar ne zaman açılacak sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile yanıt buldu. Tatil planlarına yön verecek olan milyonlarca veli okulların açılış tarihine odaklandı. Temmuz ayında kapanan okullar MEB'in yeni takvimine göre eylül ayında açılacak. MEB 2021-2022 takviminde yer alan bilgilere göre önümüzdeki dönem birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
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OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Bakan Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı.Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna karşılık, "Türkiye'nin şu anda, şu aşamada okulları açmaktan daha önemli bir işi olmaması lazım." dedi.
Kurban Bayramı döneminde tüm vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uyma çağrısı yapan Selçuk, "Bayram döneminde dikkatli olalım, vaka sayısının yükselmemesi için ne gerekiyorsa yapalım. Bunu çocuklarımızın, bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin çocuklarının ruh sağlığı için yapalım. Buna ihtiyacımız var." diye konuştu.
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Bakan Selçuk, okulların açılması için herkesin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız."