Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim süresi uzatıldı

Yılbaşı öncesinde okulların durumuyla ilgili karar verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Uzaktan eğitim süresinin uzatıldığını bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil tarihini açıkladı, sınavlar ve karneler hakkında da bilgi verildi.