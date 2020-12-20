Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim süresi uzatıldı
Koronavirüs önlemleri kapsamında okullarda yıl sonuna kadar uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Uzaktan eğitim süresi bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada uzaktan eğitimin ilk dönem sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman kadar devam edecek? İşte okulların durumuyla ilgili son gelişmeler ve yapılan açıklamalar…
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1
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Yılbaşı öncesinde okulların durumuyla ilgili karar verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Uzaktan eğitim süresinin uzatıldığını bildiren Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatil tarihini açıkladı, sınavlar ve karneler hakkında da bilgi verildi.
2
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İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
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Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.
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Yarı yıl tatili ne zaman?
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
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Karne alınacak mı?
Karne dağıtımları, 22 Ocak 2021'den itibaren eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.