Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze mi açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklaması
Okullar açılacak mı sorusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Okulların açılış tarihi için geri sayım devam ederken, vaka sayılarındaki yükseliş gözleri yüz yüze eğitime çevirdi. Eğitim öğretimde aksama yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar için aşı randevularını tanımladı. Koronavirüs salgın sürecinin ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2021-2022 okulların açılış tarihi hakkında bilgiler...
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Okullar ne zaman açılacak ve okullar açılacak mı soruları ile ilgili Kabine Toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar geldi. Yüz yüze eğitimin detaylarını duyuran Bakanlık, 6 Eylül'de tüm kademeler başlayacağını bildirdi. Alınan karara göre, 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek. Geçtiğimiz yılın neredeyse tamamını online eğitimle geçiren öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 6 Eylül Pazartesi okula başlayacak.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitimde PCR testinin zorunlu olacağı açıklamasının ardından Bakan Özer de okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacağını bildirdi. Karara ilişkin ayrıntılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:
- Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.
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- Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.
- Okula maske takılarak gelinecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak.
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN AÇIKLAMA
Yüz yüze eğitime dair Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun hazırlık yaptığını ifade etti. Koca, şunları söyledi;
Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.
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18 yaşın altındakilerin aşılanmasına da değinen Koca, "Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. e-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır." diye konuştu.