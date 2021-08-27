Okullar ne zaman açılacak? İşte 2021-2022 dönemi okulların yüz yüze açılış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim sezonu ve okulların durumuna ilişkin videolu açıklamalarda bulundu. Bakan Mahmut Özer, “Okullarımızı 6 Eylül’de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız” dedi.



ÖĞRENCİLER OKULA MASKEYLE GELECEKMilli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.



Rehberde, tıbbi maske kullanımına ilişkin önlemlere de yer verildi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.



Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.



Gelişimsel sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu doktor raporu ile kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı sağlanacak.



Çok yakın temasın gerektiği durumlarda da maskeyle yüz koruyucu kullanılması önerilecek.



Öğretmenler, aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren, okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.



Öğretmenlerin, farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini değiştirmeleri gerekecek.



Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dahil sürekli maske takmaları sağlanacak.



Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.



Okullardaki diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda yeni maske kullanacak.



