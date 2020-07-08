Okullar ne zaman açılacak? İşte 2020-2021 okulların açılacağı tarih…

Okulların ne zaman açılacağı, koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitimin sona ermesinin ardından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. MEB’in 81 ile gönderdiği genelge ile tarih belli oldu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. İşte detaylar…



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.