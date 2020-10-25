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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 16:49 | 

Okullarla ilgili son dakika gelişmeleri: Okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar (6,7,10 ve 11.) için tarih belli oldu mu?

Okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika gelişmeleri, binlerce veli ve öğrencinin ana gündem konularından biri haline geldi. 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulması ardından, 6,7,10 ve 11. sınıflar için okulların ne zaman açılacağı sorularına yanıt aranıyor. Peki, 6,7,10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Diğer sınıflar belli oldu mu?

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Okulların kademeli açılışıyla ilgili gelişmeler, binlerce veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye’de ilk olarak ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçmişti. 12 Ekim'de ilkokul (1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf) ile ortaokul 8'inci sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı. Halen eğitimini sadece uzaktan sürdüren öğrenciler, kendileri için okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

223 KASIMDA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU
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23 KASIM'DA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU?

6,7,10 ve 11. Sınıfların açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geriye kalan sınıfların 23 Kasım’da açılacağı, böylece kademeli eğitime geçişin son aşamasının tamamlanacağı iddia edildi.

3“DİĞER SINIFLARLA İLGİLİ TARİHİ…”
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“DİĞER SINIFLARLA İLGİLİ TARİHİ…”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ortaokul 5’inci ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitimin 2 Kasım itibarıyla yeniden başlayacağını şu sözlerle duyurmuştu: “Ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.”

4DİĞER SINIFLARIN DURUMU İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN AÇIKLAMA
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DİĞER SINIFLARIN DURUMU İÇİN MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılma tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3'üncü aşamasında ortaokula ve liseye yeni başlayan; ancak henüz okullarına kavuşamayan 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin 2 Kasım itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini de paylaştı. Şu an okul öncesi, ilkokulların tüm sınıf düzeyleri, köy okulları, özel gereksinimli öğrenciler, hazırlık sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başladık. Diliyoruz ki en kısa sürede diğer tüm kademelerdeki öğrencilerimizi okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturalım ve yüz yüze eğitime başlayalım" açıklamasını yapmıştı.

52 KASIM’DA OKULLAR NASIL AÇILACAK
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2 KASIM’DA OKULLAR NASIL AÇILACAK?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak

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Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

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