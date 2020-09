Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül yüz yüze eğitim nasıl olacak? 2 gün ev 5 gün okul.. İşte detaylar

OYUNLAR TEMASSIZ



Öğrenciler okulda temassız oyunlar oynayacak. Okula yeni başlayanların eğitimi daha önce oynanmış, çocukların keyif aldığı birbirinden farklı oyunlarla tamamlanacak. Bakanlık bu amaçla hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyun belirledi. Her oyun çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli edinimleri geliştirmeyi hedefliyor. Çocuğun okul ortamında maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselleştirmesi isteniyor. İşe birkaç örnek:



İSMİNİ SÖYLE



1-2’nci sınıflar için hazırlanan oyunun süresi 10-15 dakika. Sınıfta veya açık havada öğrencilerin mesafeye uygun olarak ayakta çember olabilmeleri için durmaları gereken yerler tebeşir ya da boya yardımıyla belirlenir. Çember oluşturulduktan sonra isim söylenirken her isim için farklı bir hareket yapılır. Örneğin, ‘Tol’ derken aynı anda eller birbirine bir kere vurulur. ‘-ga’ derken parmaklar şıklatılır. Ardından öğrencilerin de aynısını tekrar etmeleri istenir.



SEKSEK



Açık alanda öğrenci sayısına göre seksek oyunu için alan oluşturulur. Öğrenciler iki ya da dörderli gruplara ayrılır. Ardından ‘renk, hayvan, şarkı, yiyecek, gün, mevsim’ gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtlar sek sek karelerine yapıştırılır. Öğrenciden taşı attığında taşın geldiği karede yazan ifadeye göre en sevdiği rengi/hayvanı/şarkıyı söylemesi ve ardından taşı bir sonraki kareye atarak ilerlemesi istenir. Eğer taşı kareye atamazsa sıra bir sonraki öğrenciye geçer.



TAHMİN ET



Sınıfta veya açık alanda oynanabilecek oyun için sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğrencilerin durmaları gereken yerler belirlenir. Ardından gönüllü bir öğrenci ebe olarak seçilir. Ebe gözünü kapatır. Daha sonra öğrencilerden biri ebenin yanına gelerek konuşur ve kendini tanıtan özellikleri söyler. Ebenin bu kişiyi tahmin etmesi istenir. Doğru tahmin ederse ebe değişir, edemezse ebe yeniden devam eder.



MASKE, MESAFE...



Sınıfta ya da açık alanda öğrencilerin duracakları yerler belirlenir. Öğretmen “Maske” dediğinde öğrenciler üzerine değdirmeden ellerini maskeye yaklaştırır. “Mesafe” dediğinde kollarını iki yana açarlar. “Temizlik” dediğinde ise ellerini yıkıyormuş gibi hareket yaparlar.BAY SAĞLIK



Öğretmen öğrencilere “Sağlıklı olmak için nelere dikkat etmeliyiz?” sorusunu sorar. Onların düşüncelerini ifade etmelerini sağlar. Daha sonra öğretmen role girmek için gözlük, şapka, önlük giyerek “Ben Bay Sağlık” der ve kendini tanıtır. Öğretmen cümlelerine “Bay sağlık der ki...” diyerek başlar ve öğrencilerin bunu tamamlamasını ister. Örneğin, “Bay Sağlık der ki maske takarım.”



KİM YOK



Sınıfta ya da açık alanda oynanan oyun için öğrencilerin yerleri belirlendikten sonra bir ebe seçilir ve gözleri bağlanır. Öğrencilerden biri saklanır. Öğrenci saklandıktan sonra ebenin gözleri açılır ve kimin saklandığını bulması istenir.