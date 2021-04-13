Okullar kapandı mı, yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitime mi geçti?
Okullar kapandı mı sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren okullar kapanacak mı sorusu ilk açıklamalarla birlikte netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamaya göre İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim sürecine geçiş yapacak. Yüz yüze eğitime gidecek olan öğrenciler ise sadece 8 ve 12. sınıflar olacak. Peki, Yarın okul var mı ve okullar ne zaman kapanacak? İşte, o bilgiler
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Okullar kapandı mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu Kabine Toplantısı açıklamasının ardından gündeme geldi. Vaka sayılarındaki artış dolayısıyla okulların kapanma ve uzaktan eğitim sürecine geçme aşamasını ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hemen ardından kritik açıklamalarda bulundu. Peki, bu açıklamalar neticesinde okullar kapandı mı ve uzaktan eğitime geçildi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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OKULLAR KAPANDI MI?
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir." ifadelerinde bulundu.
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MEB'in yaptığı açıklamaya göre açık ve kapalı olacak okullar tablodaki gibi olacak.
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YARIN OKUL VAR MI?
Yasak süreci 14 Nisan Çarşamba akşamı başlayacağı için 14 Nisan tarihinde okullar açık olacak. Okullar
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Detaylar, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile açıklanacak ve haberimize eklenecektir.