Okullar kapandı mı, yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitime mi geçti?

Okullar kapandı mı sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu Kabine Toplantısı açıklamasının ardından gündeme geldi. Vaka sayılarındaki artış dolayısıyla okulların kapanma ve uzaktan eğitim sürecine geçme aşamasını ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hemen ardından kritik açıklamalarda bulundu. Peki, bu açıklamalar neticesinde okullar kapandı mı ve uzaktan eğitime geçildi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler