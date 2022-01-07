Gündem Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 10:04 | 07 Ocak 2022 - 10:04

Okullar kapanacak mı, Uzaktan eğitim gündemde mi? Artan vaka sayıları eğitimi nasıl etkileyecek... İşte yapılan ilk değerlendirmeler

Artan vaka sayılarının ardından sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar tatil olacak mı soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.