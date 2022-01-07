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GeriGündem Okullar kapanacak mı, Uzaktan eğitim gündemde mi? Artan vaka sayıları eğitimi nasıl etkileyecek... İşte yapılan ilk değerlendirmeler
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Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 10:04 | 

Okullar kapanacak mı, Uzaktan eğitim gündemde mi? Artan vaka sayıları eğitimi nasıl etkileyecek... İşte yapılan ilk değerlendirmeler

Artan vaka sayılarının ardından sokağa çıkma yasağı olacak mı, okullar tatil olacak mı soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.

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1
Edinilen bilgiye göre, Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı.
2
Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.
3SÖMESTR UZASIN

SÖMESTR UZASIN

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
4FİNALLERDEN SONRA MOLA

FİNALLERDEN SONRA MOLA

Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.
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