Okullar kapanacak mı? Üniversiteler ve okullar online mı olacak? Yüz yüze eğitimde son dakika açıklamaları
Okullar kapanacak mı, sorusu hem vaka sayılarındaki artış hem de omicron varyantında görülen hızlı yaygınlaşma sonrası veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Eylül ayında yüz yüze eğitime başlayan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Işık Üniversitesi'nin yer yer aldığı bazı üniversiteler hibrit eğitim modeline geçtiklerini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklamasında süreci yakından takip ettiklerini vurguladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim durumu netlik kazanmış oldu. Peki, üniversiteler ve okullar online mı olacak? İşte, online ve yüz yüze eğitim hakkında ayrıntılı bilgiler.
Okullar ve üniversitelerin uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği milyonlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Omicron tüm dünyayı tehdit ederken, Avrupa ülkelerinde de yeni yeni tedbirler hayata geçirildi. Öğrenci ve veliler uzaktan eğitim kararına kilitlenirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitime ara vermek gündemimizde değil. dedi. Öte yandan son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüz yüze yapılan derslerin tamamının hibrit yöntemlerle yürütüleceği bildirildi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.
Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.
ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok üniversite hibrit ve online eğitime geçti. Üniversitelerin aldıkları karar sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. Online eğitim kararı alan bazı üniversiteler işe şöyle;
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Aldığımız tedbirler kapsamında 2021-2022 Güz yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildi. Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek, sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze yapılacak.”
Işık Üniversitesi sosyal medya hesabından "Ülke genelinde artan COVID-19 vakaları sebebiyle ek tedbirler alma ihtiyacı doğdu. Üniversite senatosu 29 Aralık 2021 tarihinden itibaren 9 Ocak 2022 tarihine kadar uzaktan (online) eğitim kararı aldı. Uygulamalı derslerin fiziki ya da uzaktan (online) yapılmasıyla ilgili olarak Fakülte ve Müdürlükler ayrıca karar alacak, kararları zaman yitirmeksizin duyuracak” açıklamasını yaptı.