Okullar kapanacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bilim Kurulu'ndan son dakika karar!

OKULLAR KAPANACAK MI? Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Bilim Kurulu sonrası alınan kararları açıklayan Bakan Koca, yüz yüze eğitimin kararlılığı konusuna bir kez daha vurgu yaptı. Bakan koca şunları ifade etti;



Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül’den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti.



