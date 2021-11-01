Okullar kapanacak mı? Fahrettin Koca'dan flaş açıklama...

Okullar kapanacak mı sorusu geçtiğimiz hafta açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'in görüşlerinden sonra internette cevabı aranan soruların arasında geliyordu. Veliler ve öğrencilerin okulların koronavirüs vaka sayıları artması durumunda kapanıp, kapanmayacağını merak ediyordu. Fahrettin Koca'dan konu hakkında açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alper Şener'in açıklamalarındaki ifadelerin yanlış anlaşıldığını belirtti. İşte Koca'nın yaptığı açıklama ve detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması halinde okulların kapanabileceği iddiasıyla ilgili olarak "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" açıklamasını yaptı.
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Koronavirüs vaka sayılarının günlük 25- 30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, “Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir” demişti.
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Şener, sözlerine şöyle devam etmişti:
"Şu anda gündemimizde yok, ama bu hiçbir zaman gündemimize gelmeyecek, gündemimizden tamamen çıktı diyemeyeceğiz. Çünkü günlük 30 bin olgularda plato şeklinde devam ediyor. Bu platolarda sıçramalar ve pikler söz konusu olduğu andan itibaren biz yeniden yasakları, okullardaki durumu değerlendirme durumda kalacağız."
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca şu ifadeler yer verdi;
Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ.
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Okullar ne zaman kapanacak, kasım ara tatili ne zaman?
Kasım ayında başlayacak ara tatil için sayılı gün kaldı. Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitime kasım ayında kısa bir ara verilecek. Tatil planları yapan öğrenciler ve veliler MEB'in bu yıl için belirlediği takvimi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapacak? İşte 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tatil tarihleri
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Okullarda ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Eylül başında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, şimdiden ara tatillerin takvimini merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.
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OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.