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OGS kalktı mı, kalkacak mı? HGS nasıl alınır? Karayolları Genel Müdürlüğü’nden OGS ve HGS açıklaması

#OGS#HGS#Ogs Kalktı Mı

OGS kalktı mı sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. OGS ve HGS açıklamanın ardından merak edilen konular arasında yer alıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.’ Denildi ve karar açıklandı. Peki, OGS kalktı mı, kalkacak mı? HGS nasıl alınır?

1/3OGS kalktı mı, kalkacak mı HGS nasıl alınır Karayolları Genel Müdürlüğü’nden OGS ve HGS açıklaması

OGS ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve kaldırıldığı açıklandı. Karayolları tarafından yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçişlerinde OGS’nin kalktığı ve geçiş ücretinin HGS üzerinden alınacağı duyuruldu. Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceğı bildirildi.

2/3OGS KALKTI MI

OGS KALKTI MI?

Karayolları tarafından yapılan açıklamaya göre otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Geçiş ücreti HGS üzerinden yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

3/3HGS NASIL ALINIR

HGS NASIL ALINIR?

HGS'ler PTT'den ve bankalardan temin edilebilir. Bireysel başvurularda kimlik, ruhsat veya ruhsat fotokosiyle PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapılabilir. Kurum üzerine alınacak ürün veya ürünler için Temsil Belgesi, araç ruhsatları veya ruhsat fotokopileri ile başvuru yapılabilir. Kiralık araçlar için yukardaki belgelere ek olarak sözleşmelerle birlikte PTT merkez ve işyerlerine başvuru yapabilirsiniz.

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#OGS#HGS#Ogs Kalktı Mı