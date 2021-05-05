Öğretmenler için ek atama yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ek atama açıklaması
Öğretmen ek atamaları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarının ardından gündeme geldi. Eğitim öğretim gündemine dair soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." MEB takvimine göre yapılan sözleşmeli öğretmen atama süreci devam ederken öğretmenler için ek atama konusuna Bakan Selçuk açıklık getirdi. Peki, öğretmenler için ek atama yapılacak mı? İşte, ek atamalar ile ilgili Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar.
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Ek öğretmen atamaları, son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama geldi. Atama başvurusu yapıp açıkta kapan adaylar ek atama süreci hakkında yapılan değerlendirmelere odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamada "Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var" ifadesini kullandı. Öğretmen ek atamaları hakkında ilerleyen günlerde detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.
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ÖĞRETMEN EK ATAMALARI OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akşam Tv'de canlı yayında açıklamalarda bulundu. Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.
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AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldığını belirten Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız."
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İL DIŞI TAYİNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il dışı tayinlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:
2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak."
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Öğrencilerin merakla beklediği sınavların iptal olup olmayacağı konusuna değinen Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız.