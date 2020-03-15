Öğrencilere 3 GB internet Vodafone Türk Telekom ve Turkcell için nasıl alınır?
EBA 3 GB ücretsiz internet kampanyası Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone tarafından belirlendi. Corona virüsü dolayısıyla okula gidemeyecek ve evlerinde eğitim alacak olan öğrenciler, EBA'da geçerli olacak 3 GB internet üzerinden derslerini görmeye devam edecek. Peki, öğrencilere 3 GB internet nasıl kullanılır? İşte, EBA öğrencilere ücretsiz internet başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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EBA 3 GB ücretsiz intenet başvurusu, Turkcell, Vodafone ve Turk Telekom kullanan öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Operatörler tarafından çeşitli koşulları sağlayan öğrencilere tanımlanacak ücretsiz internet, online ve uzaktan eğitim için kullanılacak. Peki, EBA 3 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı 07.05.2019 itibarıyla hizmete sunuldu.
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üç GSM operatörü arasında 13 Mart 2019'da bir protokol imzalanarak EBA'ya ulaşımı daha da kolaylaştırma kararı alındı.
Peki, Turkcell, Vodafone ve Turk Telekom için EBA 3 GB ücretsiz internet nasıl kullanılabilecek. O detayları görmek için sonraki sayfaya geçiniz..
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Bu kapsamda Türkiye'deki operatörlerden Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mobil internet bağlantısını kullanan EBA kullanıcıları içeriklere her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak.
Bu kapsamda, Vodafone abonelerinin bu anlaşmadan faydalanabilmeleri için gerekli sistem tanımlamaları Vodafone tarafından otomatik yapıldı.
Bu GSM operatöründe herhangi ek bir başvuru sürecine ihtiyaç duyulmadan EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek.
Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.
Eba.gov.tr üzerinden 3 GB'a kadar ücretsiz erişim, Vodafone tarafından ise tüm abonelere tanımlandı.
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Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.
Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye’nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.
Aksoy: Uzaktan eğitim alan öğrencilerimize altyapı desteği vereceğiz
Türkiye olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şöyle konuştu:
“Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Vodafone olarak bu inançla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce yaptığımız protokole göre bakanlığa ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB’a kadar ücretsiz erişim sağlanıyordu. Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi Mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık.”