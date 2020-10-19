Öğrenciler için GeForce Ekran Kartı İçeren En İyi Monster Laptoplar

Semruk S7 V7.1 17,3" Oyun Bilgisayarı Teknik Özellikler



8GB GDDR6 Nvidia RTX2070 SUPER 256 Bit

Intel i7-10700K-3,80GHz Turbo Boost ile 5,1GHz

17,3" FHD 1920x1080 240Hz Mat LED Ekran

32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz

500GB M.2 SSD

Windows 10 Pro

4 Adet Disk Desteği (4x M.2 SSD)

RGB Klavye

43.5mm Kalınlık

3.8Kg Ağırlık

Monster Gaming Sırt Çantası Hediye



Cihaz Hakkında Bilgiler



• Geforce RTX grafik kartları ile önceki nesilin 6 katına kadar daha hızlı bir performans sağlayıp yapay zeka teknolojilerinden yaralanabilirsiniz.

• GeForce RTX 2070 SUPER, oyundaki üstünlüğünüzü göstermeyi sağlamak için fazlaçekirdek sayısı, yüksek saat hızları ve hızlı bellek sunar.

• Ray tracing teknolojisi sayesinde Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War gibi yakında piyasaya sürülecek oyunlarda ışın izleme destekli ultra gerçekçi grafikleri tecrübe edin.

• NVIDIA DLSS 2.0 sayesinde RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka algoritmasını kullanarak tek tuşla performansınızı 1.7 kata kadar arttırın.

• Cihazda 10.nesil K serisi masaüstü işlemci bulunuyor.

• NVIDIA DLSS 2.0 yapay zeka desteği ile görüntüleri oluşturma ve işlemede yüksek performans sağlıyor

• Sound Blaster Atlas ile 3D ses teknolojisi, dahili 2 hoparlör ve dahili 1 subwoofer ile yüksek kalite deneyimi mevcut

• 3,8 KG ağırlık

• Oyunlar dışında cihaz render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor

• FHD 240 Hz ekranı bulunuyor