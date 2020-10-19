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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 09:44 | 

Öğrenciler için GeForce Ekran Kartı İçeren En İyi Monster Laptoplar

Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte bilgisayarların önemli çok daha fazla anlaşıldı. Bu kapsamda uzun yıllara dayanan deneyimiyle dikkat çeken Monster Notebook, Nvidia'nın en yeni teknolojilerini kullanan dizüstü bilgisayarlarıyla öne çıkıyor. Eğer uzun yıllar işinizi fazlasıyla görecek bir laptop arıyorsanız işte size mutlaka göz atmanız gereken müthiş Monster Notebook modelleri...

Bu bir ilandır

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Bir bilgisayar satın alıyorsanız bu bilgisayarda bulunan teknolojilere de mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. NVIDIA'nın teknolojilerini kullanan bir dizüstü bilgisayar, zorlu programların ve oyunların üstesinden rahatça gelirken, uzun yıllar kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nvidia teknolojilerini kullanan dizüstü bilgisayarlarda dikkat çeken teknolojiler ise şöyle:

RTX> Işın izleme teknolojisi.

DLSS 2.0> Yapay zeka ile görüntü kalitesinde bir kayıp yaşamadan oyun performansını arttırmak. Çok önemli vurgulanması!

RTX Studio> Öğrenciler için asıl önem burada, pek çok farklı yaratıcı uygulamada RTX'li ekran kartların donanımsal olarak hızlandırdığı özellik.

2Abra A5 V15.8 15,6
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Abra A5 V15.8 15,6"

Teknik Özellikler

4GB GDDR6 GeForce GTX1650 Ti
Intel i7-10750H-2,60GHz Turbo Boost ile 5,0GHz
15,6" FHD 1920x1080 120Hz IPS Mat LED Ekran
8GB (1x8GB) DDR4 2933MHz
250GB WD BLUE SN550 M.2 SSD
FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)
3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk)
RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
25.8mm Kalınlık
2.1Kg Ağırlık
Monster Sırt Çantası Hediye

Cihaz Hakkında Bilgiler

• GeForce GTX 1650 Ti, ödüllü NVIDIA TuringTM mimarisinin devrim niteliğindeki grafik performansı ile oluşturuldu.
• Son nesil (10.nesil) Intel işlemci kullanılıyor
• Ses sistemi yenilendi. Cihazda THX Ses sistemi bulunmakta
• 2,1 KG ağırlığıyla taşınabilir, mobil bir cihaz
• Oyunlar dışında cihaz render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor
• FHD 120 Hz Led ekranı bulunuyor

ÜRÜNÜ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
3Tulpar T7 V20.2 17,3
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Tulpar T7 V20.2 17,3"

Teknik Özellikler

6GB GDDR6 GeForceRTX 2060 192-Bit Refresh (2020 Sürümü)
Intel i7-10750H-2,60GHz Turbo Boost ile 5,0GHz
17,3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz
256GB SAMSUNG PM981 M.2 SSD
FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır)
3 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD + 1x 2.5" Disk)
RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye
30mm Kalınlık
2.5Kg Ağırlık
Monster Sırt Çantası Hediye

Cihaz Hakkında Bilgiler

• Geforce RTX grafik kartları ile önceki nesilin 6 katına kadar daha hızlı bir performans sağlayıp yapay zeka teknolojilerinden yaralanabilirsiniz.
• Ray tracing teknolojisi sayesinde Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War gibi yakında piyasaya sürülecek oyunlarda ışın izleme destekli ultra gerçekçi grafikleri tecrübe edin.
• NVIDIA DLSS 2.0 sayesinde RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka algoritmasını kullanarak tek tuşla performansınızı 1.7 kata kadar arttırın.
• Son nesil (10.nesil) Intel işlemci kullanılıyor
• Ses sistemi yenilendi. Cihazda THX Ses sistemi bulunmakta
• 2,5 KG ağırlığıyla taşınabilir, mobil bir cihaz
• Oyunlar dışında cihaz render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor
• FHD 144 Hz Led ekranı bulunuyor

BU ÜRÜNÜ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
4Tulpar T7 V21.2.1 17,3
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Tulpar T7 V21.2.1 17,3"

Teknik Özellikler

8GB GDDR6 Nvidia RTX2070 256-Bit Refresh (2020 Sürümü)
Intel i7-10875H-2,30GHz Turbo Boost ile 5,1GHz
17,3" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
16GB (2x8GB) DDR4 2933MHz
500GB M.2 SSD
Windows 10 Home SL
2 Adet Disk Desteği (2x M.2 SSD)
RGB 4 Bölge Aydınlatmalı Klavye
18.9mm Kalınlık
2.1Kg Ağırlık
Monster Sırt Çantası Hediye

Cihaz Hakkında Bilgiler

• Geforce RTX grafik kartları ile önceki nesilin 6 katına kadar daha hızlı bir performans sağlayıp yapay zeka teknolojilerinden yaralanabilirsiniz.
• Ray tracing teknolojisi sayesinde Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War gibi yakında piyasaya sürülecek oyunlarda ışın izleme destekli ultra gerçekçi grafikleri tecrübe edin.
• NVIDIA DLSS 2.0 sayesinde RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka algoritmasını kullanarak tek tuşla performansınızı 1.7 kata kadar arttırın.
• Ürünün termal yapısı yenilendi. 10.nesil işlemcili bu ürün sıvı metal termal macun kullanıyor.
• Ses sistemi yenilendi. Cihazda THX Ses sistemi bulunmakta
• 2,1 KG ağırlığıyla taşınabilir, mobil bir cihaz
• Oyunlar dışında cihaz render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor
• FHD 144 Hz Led ekranı bulunuyor

BU ÜRÜNÜ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
5Semruk S7 V7.1 17,3 Oyun Bilgisayarı
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Semruk S7 V7.1 17,3" Oyun Bilgisayarı

Teknik Özellikler

8GB GDDR6 Nvidia RTX2070 SUPER 256 Bit
Intel i7-10700K-3,80GHz Turbo Boost ile 5,1GHz
17,3" FHD 1920x1080 240Hz Mat LED Ekran
32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
500GB M.2 SSD
Windows 10 Pro
4 Adet Disk Desteği (4x M.2 SSD)
RGB Klavye
43.5mm Kalınlık
3.8Kg Ağırlık
Monster Gaming Sırt Çantası Hediye

Cihaz Hakkında Bilgiler

• Geforce RTX grafik kartları ile önceki nesilin 6 katına kadar daha hızlı bir performans sağlayıp yapay zeka teknolojilerinden yaralanabilirsiniz.
• GeForce RTX 2070 SUPER, oyundaki üstünlüğünüzü göstermeyi sağlamak için fazlaçekirdek sayısı, yüksek saat hızları ve hızlı bellek sunar.
• Ray tracing teknolojisi sayesinde Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War gibi yakında piyasaya sürülecek oyunlarda ışın izleme destekli ultra gerçekçi grafikleri tecrübe edin.
• NVIDIA DLSS 2.0 sayesinde RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka algoritmasını kullanarak tek tuşla performansınızı 1.7 kata kadar arttırın.
• Cihazda 10.nesil K serisi masaüstü işlemci bulunuyor.
• NVIDIA DLSS 2.0 yapay zeka desteği ile görüntüleri oluşturma ve işlemede yüksek performans sağlıyor
• Sound Blaster Atlas ile 3D ses teknolojisi, dahili 2 hoparlör ve dahili 1 subwoofer ile yüksek kalite deneyimi mevcut
• 3,8 KG ağırlık
• Oyunlar dışında cihaz render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor
• FHD 240 Hz ekranı bulunuyor

BU ÜRÜNÜ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
6Semruk S7 V7.1 17,3 Oyun Bilgisayarı
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Semruk S7 V7.1 17,3" Oyun Bilgisayarı

Teknik Özellikler

8GB GDDR6 Nvidia RTX2080 SUPER 256 Bit
Intel i7-10700K-3,80GHz Turbo Boost ile 5,1GHz
17,3" FHD 1920x1080 240Hz Mat LED Ekran
32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
500GB M.2 SSD
Windows 10 Pro
4 Adet Disk Desteği (4x M.2 SSD)
RGB Klavye
43.5mm Kalınlık
3.8Kg Ağırlık
Monster Gaming Sırt Çantası Hediye

Cihaz Hakkında Bilgiler

• Geforce RTX grafik kartları ile önceki nesilin 6 katına kadar daha hızlı bir performans sağlayıp yapay zeka teknolojilerinden yaralanabilirsiniz.
• GeForce RTX 2080 SUPER ile dizüstü bilgisayarlarda sahip olabileceğiniz en güçlü ekran kartı ile en üst seviye performansı elde edin.
• Ray tracing teknolojisi sayesinde Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, Call of Duty Black Ops Cold War gibi yakında piyasaya sürülecek oyunlarda ışın izleme destekli ultra gerçekçi grafikleri tecrübe edin.
• NVIDIA DLSS 2.0 sayesinde RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka algoritmasını kullanarak tek tuşla performansınızı 1.7 kata kadar arttırın.
• Cihazda 10.nesil K serisi masaüstü işlemci bulunuyor.
• Sound Blaster Atlas ile 3D ses teknolojisi, dahili 2 hoparlör ve dahili 1 subwoofer ile yüksek kalite deneyimi mevcut
• 3,8 KG ağırlık
• Oyunlar dışında cihaz render almak, 3d modelleme ve performans gerektirecek diğer işlemler için de fazlasıyla tercih ediliyor
• FHD 240 Hz ekranı bulunuyor

BU ÜRÜNÜ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYIN
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