Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB'in açıkladığı ara tatil takvimi
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatiline başladı. Hafta sonu tatilleri dahil toplamda 9 gün tatil yapacak öğrenciler, şimdiden nisan ayında yapılması planlanan ara tatil tarihini de öğrenmek istiyor. Peki, nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman?
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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15-19 Kasım'da bu eğitim yılının ilk ara tatilini yapacak. Öte yandan 2022 Nisan ayındaki ikinci ara tatil tarihi de merak konusu oldu. İşte, MEB'in açıkladığı ara tatil takvimi...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.