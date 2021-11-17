Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İşte MEB'in açıkladığı ara tatil takvimi

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler, 15-19 Kasım'da bu eğitim yılının ilk ara tatilini yapacak. Öte yandan 2022 Nisan ayındaki ikinci ara tatil tarihi de merak konusu oldu. İşte, MEB'in açıkladığı ara tatil takvimi...