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Nisa Bebek'in son durumu nasıl? Nisa Mihriban Bebek öldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık durumunu açıkladı

#Nisa Bebek#Fahrettin Koca#Büşra Durmaz

Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Henüz 3 aylıkken annesi tarafından sokağa terk edilen ve bakımevinde aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Nisa bebeğin genel durumunun ciddi olduğu ve beyin ölümü tespit edilmediği belirtildi. İsmi ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Büşra Durmaz tarafından verilen Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürülmüştü. İşte, Nisa Mihriban bebeğin son durumu hakkında Bakan Koca'nın yaptığı açıklama...

1/5Nisa Bebekin son durumu nasıl Nisa Mihriban Bebek öldü mü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık durumunu açıkladı

İsmi ATT (Acil Tıp Teknisyeni) Büşra Durmaz tarafından verilen 3 aylık Bebek Nisa Mihriban, annesi tarafından ölüme terk edilmiş, kendisini bulan sağlık ekiplerince yeniden hayata bağlanmıştı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürülen Nissa bebeğin sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. " ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden de bilgi paylaşıldı.

2/5NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL

NİSA BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Pendik'te terk edildiği boş arazide bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, süt annelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

3/5HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklama da ise; "Nisa Mihriban Bebek Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Kliniği'nde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

4/5AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

AİLE BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı öğrenildi.

5/5Nisa Bebekin son durumu nasıl Nisa Mihriban Bebek öldü mü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık durumunu açıkladı

Pendik'te boş bir araziye terkedilmiş olarak bulunan Nisa Mihriban bebek, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir çocuk yuvasında koruma altına alınmıştı. Nisa bebek burada sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakıma alındı. Nisa bebeğin yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili ihmal incelemesi sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, idari soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği, görevli personelin herhangi bir ihmali olup olmadığının araştırılacağı kaydedildi.

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#Nisa Bebek#Fahrettin Koca#Büşra Durmaz