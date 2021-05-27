Nefes kredisi başvurusu 50 bin TL: Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 6 ay ödemesiz, 12 taksit imkanı!

Nefes Kredisi başvuru detayları bakanlığın yapmış olduğu duyuru çerçevesinde belli oldu. Buna göre 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. Geri ödeme ise 6 ay sonra başlayacak. Yıllık faiz oranı ise Hazine destekli KGF kefaletiyle sağlanacak, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlenecek.



Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacaktır.



Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır.