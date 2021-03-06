NASA paylaştı! Perseverance uzay aracı Mars’ta ilk izlerini bıraktı

Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, Perseverance'ın ağzından "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerini kullanan NASA'nın yaptığı bu paylaşım, bilim dünyasını oldukça heyecanlandırdı.