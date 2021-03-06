NASA paylaştı! Perseverance uzay aracı Mars’ta ilk izlerini bıraktı
Mars keşif aracı Perseverance, Mars'ta ilk test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi. NASA'nın paylaştığı tarihi fotoğraflardaki lastik izleri dikkat çekti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Perseverance’ın Mars'taki Jezero Krateri'ne 18 Şubat 2021’de başarılı şekilde iniş yapmasıyla beraber gezegenin yüzeyinden atmaya başladığı fotoğraflar dünya çapında heyecan yarattı.
2
Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'de ilk test sürüşünü başarıyla gerçekleştirdi.
3
NASA, son olarak resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda Perseverance’ın kraterde 33 dakikada tam 6 buçuk metre yol aldığını paylaştı.
4
Twitter'dan yaptıkları paylaşımda, Perseverance'ın ağzından "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadelerini kullanan NASA'nın yaptığı bu paylaşım, bilim dünyasını oldukça heyecanlandırdı.
5
Perseverance, 4 metrelik mesafeye yol aldı. Ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti.
6
Mars keşif aracının lastik izlerini bıraktığı da görüldü.
7
NASA mühendisi Anais Zarifian, ilk test sürüşünden "Bu bizim ilk denememizdi" sözleriyle bahsederken test sürüşünün 'inanılmaz' derecede iyi geçtiğini belirtti.
8
Zarifian "Bu ekibimiz için çok büyük kilometre taşı" dedi.
9
ABD Başkanı Joe Biden da NASA ile online bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Biden'ın görüşme süresince sergilediği neşeli tavırlar dikkat çekti.
10
Beyaz Saray'da bulunan Roosevelt Odası'nda gerçekleştirilen görüşmede Biden Mars görevini başarıyla sürdüren Perseverance ekibini tebrik etti.
11
NASA'nın uzay aracı Perseverance, yaklaşık yedi aylık bir yolculuğun ardından 18 Şubat'ta Mars'a inmişti.
12
Uzay aracı, o günden beri, iniş yaptığı Jezero Krateri'nden muhteşem görüntüler göndermeye devam ediyor.