NASA göktaşı için açıklama yaptı! Dünyaya meteor düşmesi mümkün mü?

NASA'dan yapılan açıklamaya göre 1998 OR2 dünyaya 0.04205 astronomik birim yakınlığında geçecek. 1 astronomik birim Dünya ile Güneş arasındaki 150 milyon km'lik mesafeye tekamül ediyor. Dolayısı ile asteroid 6,29 milyon km yakınımızdan geçecek.



Bir başka deyişle asteroid Dünya'ya Ay'dan 16 kez daha uzak bir mesafede olacak.



Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu asteroid bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti.



65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren asteroid ise 10 km genişliğindeydi.