NASA göktaşı için açıklama yaptı! Dünyaya meteor düşmesi mümkün mü?
Aylardır konuşulan dünyaya meteor çarpacak iddiaları için NASA'dan açıklama geldi. Bir süredir göktaşı takibini sürdüren NASA, uzay zamana göre dünyaya yakın bir konumda olan meteor hakkında bazı uyarılarda bulunmuştu. Dünyaya yaklaşan meteorun çarpma konumuna gelmesi halinde, 4 kilometrelik genişliğinin insan yaşamının sonunu getirebileceğini ifade edildi. Peki, dünyaya meteor düşmesi gerçekten mümkün mü? İşte, Nijerya'ya düştüğü iddia edilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından meteor hakkında bazı bilgiler
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Bir süredir sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dünyaya meteor çarpacak iddiaları, pek çok vatandaşın araştırdığı husus olmuştu. 31 Mart gecesi gündeme gelen Nijerya'ya meteor düştü iddiaları, bu paylaşımları yeniden alevlendirdi. Peki, NASA, dünyaya meteor çarpacak iddiaları karşısında nasıl bir cevap verdi. İşte, o detaylar...
DÜNYAYA METEOR ÇARPMA OLASILIĞI NEDİR?
NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen asteroidin 4,1 km genişliğinde olduğu kaydedildi.
NASA bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodunu verdi.
Peki, asteroidin dünyaya çarpma olasılığının olduğu tarih ne zaman? Detaylı bilgiler için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Saniyede 8,7 km, saatte 31 bin 320 km hızla yol alan asteroidin dünyaya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleştirecek.
1998 OR2 ilk kez 1987 yılında Güneş'in etrafında dönerken görüldü ve yörüngesi NASA tarafından kaydedildi.
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Bu büyüklükteki bir cismin dünyaya çarpması halinde dünya üzerinde insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını açıklayan bilim insanları, 1 km genişliğindeki bir asteroidin bile küresel düzeyde insanlığın sonunu getirebileceğini ifade ediyor.
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NASA'dan yapılan açıklamaya göre 1998 OR2 dünyaya 0.04205 astronomik birim yakınlığında geçecek. 1 astronomik birim Dünya ile Güneş arasındaki 150 milyon km'lik mesafeye tekamül ediyor. Dolayısı ile asteroid 6,29 milyon km yakınımızdan geçecek.
Bir başka deyişle asteroid Dünya'ya Ay'dan 16 kez daha uzak bir mesafede olacak.
Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu asteroid bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti.
65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren asteroid ise 10 km genişliğindeydi.