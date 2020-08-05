NASA bu korkunç görüntüyle karşılaşacak mı?

Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi



Bunun sadece bir kaya olabileceği, ancak dikdörtgen prizma şeklindeki bir kayanın da öyle kolay kolay oluşamayacağına dikkat çekiliyor. UFO Sightings Daily adlı internet sitesi ise bunun bir tabut olduğu konusunda ısrarlı.