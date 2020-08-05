NASA bu korkunç görüntüyle karşılaşacak mı?

NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'a gidiyor ve Şubat ayında Kızıl Gezegen'e varacak. Peki Curiosity gibi tekerler 'patlak' hale gelecek mi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
NASA'nın yıllar önce Mars'a yolladığı uzay aracı Curiosity'nin tekerlekleri parçalanmaya başlamış ve engebeli arazide büyük zarar görmüştü.
2
Abone Ol
NASA'nın bugüne dek çektiği en detaylı panoramik görüntülerden birinde ilginç bir detay göze çarptı.
3
Abone Ol
NASA'dan yapılan açıklamada, panoramik görüntünün 24 Kasım-1 Aralık 2019'da Curiosity'nin çektiği 1000'in üzerinde fotoğrafın birleşiminden oluştuğu belirtildi. Kompozitin, Mars manzarasının 1,8 milyar piksellik görüntüsünü sağladığı kaydedildi.
4
Abone Ol
Curiosity, 2012'de Mars'ın Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.
5
Abone Ol
Ancak uzun süredir Mars üzerinde araştırmalar yürüten NASA'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği Curiosity'den gelen son görüntüler NASA'yı bir dönem kara kara düşündürdü.
6
Abone Ol
Mars'ın engebeli arazilerinde yıllardır fotoğraf çeken ve bu görüntüleri Dünya'ya gönderen Curosity karşılaştığı zor koşullar dolayısıyla tekerleklerindeki delikler gittikçe büyüdü.
7
Abone Ol
NASA açıklamasına göre kırmızı gezegende beklenenden iyi iş çıkaran aracın daha önce tespit edilen; ancak gittikçe büyüyen altı alüminyum tekerleğinden birinde iki ayrı yerde kırıklar ve boşluklar var.
8
Abone Ol
Bu delikler için artık yapılacak bir şey yok ve Mars'a yollanan yeni uzay aracı NASA'nın görevlerini sürdürecek.
9
Abone Ol
Bu da Curiosity'nin tekerleğinin iç cephesinden görüntüsü... Her yeri delik deşik...
10
Abone Ol
Bu da NASA'nın yeni uzay aracı Perverance... Merak edilen soru ise bu yeni aracı Mars'ta nelerin beklediği...
11
Abone Ol
Mars, koşulları itibariyle oldukça engebeli bir araziye sahip ve tekerler bir yerden sonra 'iflas' edebiliyor.
12
Abone Ol
Ancak NASA'nın yeni uzay aracı daha fazla otonom bir yapıya sahip olacağından Curiosity'deki gibi hemen zarar görmesi düşünülmüyor.
13
Abone Ol
14
Abone Ol
NASA'dan gelen tuhaf görüntüler
Bugüne dek antik bir göl yatağından top şeklindeki kayalara dek pek çok ilginç bulguyla karşılaşan Curiosity’nin bu kez yolladığı fotoğrafta, daha öncekilerden çok farklı bir obje görülüyor.
15
Abone Ol
Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi
Curiosity’nin çektiği aşağıdaki fotoğrafta ilk bakışta hiçbir şey göze çarpmıyor. Ancak fotoğrafın renklerini değiştirip biraz da yaklaştırınca, bugüne dek Mars’ta hiç görülmemiş bir obje dikkati çekiyor.
16
Abone Ol
Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi
Bunun sadece bir kaya olabileceği, ancak dikdörtgen prizma şeklindeki bir kayanın da öyle kolay kolay oluşamayacağına dikkat çekiliyor. UFO Sightings Daily adlı internet sitesi ise bunun bir tabut olduğu konusunda ısrarlı.
17
Abone Ol
Bu görüntü de yine Mars'tan gelen ve kimsenin yorum yapamadığı görüntülerden sadece biri...
18
Abone Ol
NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.
19
Abone Ol
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.
20
Abone Ol
Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.
21
Abone Ol
NASA, daha önce de Mars'ın kumlu zemininde kaşık bulmuştu. Kızıl Gezegen'de daha önce rastlanan objeler ise, yüzükler ve eldivenler olmuştu.
22
Abone Ol
Mars'tan geçtiğimiz aylarda bir başka sıra dışı görüntü daha Dünya'ya ulaştı. Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?
23
Abone Ol
Curiosity, Mars'ta Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikel ve demirden oluşuyor.
24
Abone Ol
Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.
25
Abone Ol
Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.
26
Abone Ol
Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.
27
Abone Ol
Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.
28
Abone Ol
Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafa dikkatli bakıldığında ortalara doğru alt taraflarda tıpkı balığı andıran bir nesne göze çarpıyor.
29
Abone Ol
NASA'nın Mars'tan Dünya'ya geçtiği bir başka görüntüde ise objektife yakalanan objenin ayıyı andırdığı iddia edilmişti.
30
Abone Ol
Mars yüzeyinde; gözlere, bir buruna, üst çeneye ve iyi korunmuş bir kafa tasına sahipmiş gibi duran tuhaf biçimli bir kaya dikkat çekiyor.
31
Abone Ol
NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yaratmış, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetilmişti.