Müsilajın izini sürdük

Genel müdürlüğünü yaptığım dönemde İSKİ’nin en ileri arıtma tesisini kurdum. ‘Benim tesisim iyi çalışıyor mu’ diye gecenin üçünde termi merkezini kontrole gittim. Baktım adam uyuyor. Ayağımı ‘güm’ diye yere vurup uyandırdım. Kalktı şunu dedi: ‘Müdürüm beni affet. Şimdiye kadar buraya hiç kimse gelmedi!’ Kendisine ‘Denetim yoksa sen uyumakta haklısın. Bu sefer affediyorum ama bundan sonra yakalarsam affetmem’ dedim.