Muharrem ayının 1. ve 10. günü ne zaman? Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir?
Muharrem ayının 1. günü ve 10. günü ne zaman sorusu, mübarek günleri ibadetlerini ifa etmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayı, aynı zamanda Muharrem orucunun da eda edileceği tarihleri içerisinde barındıracak. Peki, Muharrem ayının 1. günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte, Muharrem ayı hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Muharrem ayının 1. günü ve aşure günü ne zaman sorusu, Ağustos ayı ile beraber gündemde yer almaya başladı. Hicri Yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı aşure gününü de içinde barındırıyor. Bu geleneği gerçekleştirecek olanlar, aşure gününün tarihini ve 2021 Muharrem ayının başlayacağı tarihe odaklandı. İbadetlerin yerine getirileceği bu tarihlerde, aşureler yapılacak ve oruçlar tutulacak. Peki, Aşure günü ne zaman? Muharrem ayının 1. günü hangi tarihte? İşte, 2021 Aşure günü ve Muharrem ayının tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
2
MUHARREM AYININ 1. GÜNÜ VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 1. günü bu sene 9 Ağustos'ta başladı. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
3
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)
4
MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?
Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2021 yılında 18 Ağustos Çarşamba günü ve 20 Ağustos Cuma günü arasında niyetli olmak uygun görülmektedir.