'Mu varyantı' nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Mu varyantının belirtileri
Son dönemde adı sıkça duyulan ‘Mu’ varyantı, gündemdeki yerini koruyor. Mu varyantı hızlı bulaşan ama daha ağır seyredip seyretmediği, öldürücü olup olmadığı tam olarak bilinmeyen bir Mutant. Peki, 'Mu varyantı' nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Mu varyantının belirtileri...
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Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edildi. B.1.621 olarak numaralandırılan varyant daha sonra "Mu" ismini aldı. Daha önceki varyantlara da Yunan alfabesine göre Alfa, Beta, Gama ve Delta isimleri verilmişti.
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Mu varyantı belirtileri
Mu mutantının belirtileri, diğer varyantlarda olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler şeklinde.
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TÜRKİYE'DE YAYGIN MI?
DSÖ, mutasyonun 48 ülkede tespit edildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Mu varyantının sınırlı kişide görüldüğünü bildirmişti. En yaygın görüldüğü yer, Ocak ayında dünyanın ilk Mu vakalarının kayıtlara geçtiği Kolombiya. GISAID'e göre Mu, geçen ay ülkede tespit edilen yeni koronavirüs enfeksiyonlarının neredeyse tümünü temsil ediyor.
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MU, DELTA KADAR BULAŞICI GÖRÜLMİYOR
Dünya Sağlık Örgütü, Ağustos ayı sonlarında Mu'yu "dikkat edilmesi gereken bir varyant " olarak etiketledi. Bu terim, önemli topluluk aktarımına neden olabilecek veya virüsün davranış şeklini değiştirebilecek genetik değişikliklere sahip varyantlar için geçerlidir. Mu varyantı, Mayıs ayından bu yana Güney Amerika'da hızla yayıldığı için DSÖ’yü endişelendirmişti.
Kolombiyalı araştırmacılar, halen hakem incelemesini bekleyen bir çalışmada, Mu'nun virüsün orijinal versiyonundan 1,2 kat daha bulaşıcı olduğunu öngördü. Bu, orijinal suştan iki kat daha bulaşıcı Delta'nın daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Yine de, vücudun bağışıklık savunmasına direnme potansiyeli nedeniyle bilim insanları Mu'yu yakından izlemeye devam ediyor.