'Mu varyantı' nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte Mu varyantının belirtileri

MU, DELTA KADAR BULAŞICI GÖRÜLMİYOR Dünya Sağlık Örgütü, Ağustos ayı sonlarında Mu'yu "dikkat edilmesi gereken bir varyant " olarak etiketledi. Bu terim, önemli topluluk aktarımına neden olabilecek veya virüsün davranış şeklini değiştirebilecek genetik değişikliklere sahip varyantlar için geçerlidir. Mu varyantı, Mayıs ayından bu yana Güney Amerika'da hızla yayıldığı için DSÖ’yü endişelendirmişti.



Kolombiyalı araştırmacılar, halen hakem incelemesini bekleyen bir çalışmada, Mu'nun virüsün orijinal versiyonundan 1,2 kat daha bulaşıcı olduğunu öngördü. Bu, orijinal suştan iki kat daha bulaşıcı Delta'nın daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Yine de, vücudun bağışıklık savunmasına direnme potansiyeli nedeniyle bilim insanları Mu'yu yakından izlemeye devam ediyor.