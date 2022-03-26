MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları

MSÜ taban puanları sınav öncesinde merak uyadırıyor. MSÜ’ye giren adaylar aşamaları heyecanla takip ediyorlar. 27 Mart'ta düzenlenecek sınava girecek olan adaylar, öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecek. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar