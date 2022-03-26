Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları

#Msü#Msü Taban Puanları#Msü Taban Puanı

MSÜ 2022 taban puanları, geçen yılın puanlarını öğrenmek isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. MSÜ kılavuzu içerisinde yer alan bilgiye göre Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak. 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor. MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyecek. İşte geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları

1/4MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları

MSÜ taban puanları sınav öncesinde merak uyadırıyor. MSÜ’ye giren adaylar aşamaları heyecanla takip ediyorlar. 27 Mart'ta düzenlenecek sınava girecek olan adaylar, öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecek. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar

2/4MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

İşte, 2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler;

3/4MSÜ TABAN PUANLARI

MSÜ TABAN PUANLARI

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri Haziran - Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

4/4MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları
Haberle ilgili daha fazlası:
#Msü#Msü Taban Puanları#Msü Taban Puanı