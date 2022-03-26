MSÜ taban puanları 2022: Erkek, kadın, astsubay ve subay MSÜ taban puanları

MSÜ taban puanları sınav öncesinde merak uyadırıyor. MSÜ’ye giren adaylar aşamaları heyecanla takip ediyorlar. 27 Mart'ta düzenlenecek sınava girecek olan adaylar, öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecek. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar
2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
İşte, 2021 yılının taban puanları hakkında detaylı bilgiler;
MSB Milli Savunma Üniversitesi 2022 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri Haziran - Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.