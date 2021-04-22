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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 14:10 | 

MSÜ taban puanları açıklandı mı? MSÜ 2021 astsubay ve Harp Okulu taban puanları

MSÜ 2021 taban puanları ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. MSÜ kılavuzu içerisinde yer alan bilgiye göre Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacak. 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor. MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyecek. İşte geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları

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MSÜ taban puanları sonuç açıklamasının ardından gündemde yer alıyor. MSÜ’ye giren adaylar aşamaları heyecanla takip ediyorlar. 4 Nisan’da düzenlenen sınava giren adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir. Peki MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar

2MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)’nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

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2021-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

4GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR

GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR

MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLARHAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

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KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

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