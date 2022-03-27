MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı… 2022 MSÜ nasıldı? İşte MSÜ soru yorumları

MSÜ 2022 SINAVI YORUMLARI

“Türkçe sıralama sorusu saçmaydı paragraflarda 2 şık arasında kalınabilir ama iyi sorulardı sosyal de bilgi ağırlıklıydı matematik işlemli sorular vardı ama kolay sorularda vardı illa ki fen ortaydı.”



“MSÜ çok garipti güzeldi ama yazarların hayal gücü yüzünden de zor gibiydi anlamadım”



"Msü coğrafya zormuş"



"Matematik çok zaman kaybettiriyor MSÜ de hepsi yeni nesil soruydu en son 5 kızın yaşları ortalaması vardı "



"Çift senelerde türkçeyi zorlayıp matı zorlamazlarmış. Msü o kıvamdaydı. "



"MSÜ böyle ise YKS 2 katı olur bunun herhalde"