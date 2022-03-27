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MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı… 2022 MSÜ nasıldı? İşte MSÜ soru yorumları

#MSÜ#MSÜ Soruları#MSÜ Cevapları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) soruları ve cevap anahtarı kısa sürede yayınlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar bir yandan 2022 MSÜ soruları ve cevaplarını incelerken bir yandan da MSÜ sorularını yorumluyor. Peki, 2022 MSÜ nasıldı, zor muydu? İşte MSÜ soru yorumları...

1/4MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı… 2022 MSÜ nasıldı İşte MSÜ soru yorumları

MSÜ sınavı 27 Mart 2022 Pazar günü yurt genelindeki merkezlerde düzenlendi. 165 dakika süren sınav ardından ÖSYM, MSÜ soruları ve cevap anahtarını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

2/4MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı… 2022 MSÜ nasıldı İşte MSÜ soru yorumları

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

3/4MSÜ soruları ve cevapları yayınlandı… 2022 MSÜ nasıldı İşte MSÜ soru yorumları



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4/4MSÜ 2022 SINAVI YORUMLARI

MSÜ 2022 SINAVI YORUMLARI

“Türkçe sıralama sorusu saçmaydı paragraflarda 2 şık arasında kalınabilir ama iyi sorulardı sosyal de bilgi ağırlıklıydı matematik işlemli sorular vardı ama kolay sorularda vardı illa ki fen ortaydı.”

“MSÜ çok garipti güzeldi ama yazarların hayal gücü yüzünden de zor gibiydi anlamadım”

"Msü coğrafya zormuş"

"Matematik çok zaman kaybettiriyor MSÜ de hepsi yeni nesil soruydu en son 5 kızın yaşları ortalaması vardı "

"Çift senelerde türkçeyi zorlayıp matı zorlamazlarmış. Msü o kıvamdaydı. "

"MSÜ böyle ise YKS 2 katı olur bunun herhalde"

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#MSÜ#MSÜ Soruları#MSÜ Cevapları