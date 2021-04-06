MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları için ÖSYM tarih verdi
MSÜ sınav sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınav 2021 yılında 4 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı MSÜ sınavı sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM ilk etapta sınav sorularını erişime açtı. 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde başvuruları alınan MSÜ sınavının sonuçları ise 2021 MSÜ sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
2
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 29.04.2021 tarihine erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
3
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.