MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları için ÖSYM tarih verdi

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Askeri üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı MSÜ sınavı sonrası değerlendirme işlemlerini yapacak olan ÖSYM ilk etapta sınav sorularını erişime açtı. 27 Ocak-23 Şubat tarihlerinde başvuruları alınan MSÜ sınavının sonuçları ise 2021 MSÜ sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.