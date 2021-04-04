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Haber Giriş: 04 Nisan 2021 - 13:58 | 

MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte MSÜ 2021 sınav yorumları

MSÜ sınavı 2021 yılında 4 Nisan’da yapıldı. Yoğun katılımın olduğu sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. 29 Nisan’da sonuçları açıklanacak olan MSÜ sınavına girenler sorular ile ilgili yapılan yorumları yakından takip ediyorlar. Peki, MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte sınav yorumları

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MSÜ sınav yorumları, 4 Nisan’da düzenlenen sınavın ardından yoğun ilgi görüyor. Milli Savunma Üniversitesi Sınavına giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Bazı adaylar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yorumlarda soruların zor, Türkçe sorularının çelişkili olduğunu dile getirdiler.

2MSÜ SINAV YORUMLARI

MSÜ SINAV YORUMLARI

Berkay: Ahiret Sorularını MSÜ sorularına tercih ederim

Zeynep: Ben msü de heyecanı yeneceğim diye girdim soruları gördükten sonra yks ye olan inancımı da kaybettim

Ömer Faruk: Msü sağolsun yks ye girmekten vazgeçtim #MSU2021

Mücahit Tonğa: Msü sınavında Türkçe Testi bitene kadar,Ardahan’a gidip hayvan bakma fikri aklımdan çıkmadı...

Sude: Zor değildi arkadaşlar abartmayın. Her zamanki gibi Türkçe çok çelişkiliydi. Matematik de süre lazımdı ama aşırı kolaydı. Fen de klasik kolaydı yani. Sosyale hiç bakamadım. Süre sorunum oldu bir tek. Bu sınava da zor denmez ya

3MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınavı sonuçları 29 Nisan’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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