MSÜ sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte MSÜ 2021 sınav yorumları

MSÜ SINAV YORUMLARI Berkay: Ahiret Sorularını MSÜ sorularına tercih ederim



Zeynep: Ben msü de heyecanı yeneceğim diye girdim soruları gördükten sonra yks ye olan inancımı da kaybettim



Ömer Faruk: Msü sağolsun yks ye girmekten vazgeçtim #MSU2021



Mücahit Tonğa: Msü sınavında Türkçe Testi bitene kadar,Ardahan’a gidip hayvan bakma fikri aklımdan çıkmadı...



Sude: Zor değildi arkadaşlar abartmayın. Her zamanki gibi Türkçe çok çelişkiliydi. Matematik de süre lazımdı ama aşırı kolaydı. Fen de klasik kolaydı yani. Sosyale hiç bakamadım. Süre sorunum oldu bir tek. Bu sınava da zor denmez ya