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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 13:21 | 

MSÜ 2021 sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile MSÜ sınavı sonuçları sorgulama

MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM son dakika açıklamasının ardından açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2021 yılında 4 Nisan tarihinde yapılmıştı. Heyecanla beklenilen MSÜ sonuçları 22 Nisan’da erişime açıldı. Peki, MSÜ sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte ÖSYM sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tercih detayları

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MSÜ sınavı sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 4 Nisan’da merkezi olarak düzenlenen MSÜ sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.’ dedi. İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı

2MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

3TERCİHLER NASIL YAPILACAK

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

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2021-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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