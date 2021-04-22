MSÜ 2021 sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile MSÜ sınavı sonuçları sorgulama

MSÜ sınavı sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 4 Nisan’da merkezi olarak düzenlenen MSÜ sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.’ dedi. İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı