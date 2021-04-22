MSÜ 2021 sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile MSÜ sınavı sonuçları sorgulama
MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM son dakika açıklamasının ardından açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2021 yılında 4 Nisan tarihinde yapılmıştı. Heyecanla beklenilen MSÜ sonuçları 22 Nisan’da erişime açıldı. Peki, MSÜ sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte ÖSYM sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tercih detayları
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MSÜ sınavı sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 4 Nisan’da merkezi olarak düzenlenen MSÜ sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘4 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-MSÜ sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.’ dedi. İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
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MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
2021-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
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2021-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.