MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihini ÖSYM açıkladı

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı yine aday tarafından onaylanacaktır (Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.)



Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır. Sınavın cevaplama süresi, salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır. Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.