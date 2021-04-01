MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2021 MSÜ sınav tarihini ÖSYM açıkladı
MSÜ sınav tarihi için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan söz konusu sınav ÖSYM tarafından bu hafta organize edilecek. Askeri üniversiteye girmek isteyen adayların katılım sağlayacağı 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında (MSÜ) adaylara ortaöğretim düzeyinde beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan test uygulanacak. Gözler şimdi sınavın tarihinde. Peki, MSÜ ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2021 MSÜ sınav tarihi ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamanın detayları.
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2021 MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla düzenlenecek sınavın tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. MSÜ sınavı ÖSYM takvimine göre 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
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2021 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
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SINAVIN UYGULANMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİKKAT: Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/pasaportunun aslını (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.) sırasının üzerine koyacaktır
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Salondaki görevliler ilk olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve SınavaGiriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
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Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı yine aday tarafından onaylanacaktır (Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.)
Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır. Sınavın cevaplama süresi, salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır. Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.