MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak sorusu, sınava giren pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuç aşamasına kilitlenen on binlerce öğrenci, buradan alacakları neticenin ardından tercih ve mülakat aşamaları ile sürece devam edecek. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, MSÜ mülakat tarihi ve süreç hakkında bazı bilgiler
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1
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MSÜ mülakat tarihleri, ÖSYM'nin kılavuzunda Milli Savunma Üniversitesi'nin belirlediği kural ve koşullara göre yer aldı. İkinci seçim aşamaları olarak bilinen MSÜ mülakatları, fiziki yeterlilik, psikomotor testi, müzik yeteneği gibi seviye tespit sınavlarını barındıracak. Sonraki aşamada seçme işlemleri tamamlanarak kayda yönelik işlemler alınacak. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler
2
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MSÜ mülakat tarihleri, 27-28 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek YKS sonrasında belirlenme aşamasına gelecek. 7 Temmuz 2020 tarihli MSÜ sonuçları sonrasında tarihlerin 10 Temmuz tarihine kadar duyurulması bekleniyor.
3
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2'inci Seçim Aşamaları tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden bilahere duyurulacak