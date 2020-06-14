MSÜ mülakat tarihleri, ÖSYM'nin kılavuzunda Milli Savunma Üniversitesi'nin belirlediği kural ve koşullara göre yer aldı. İkinci seçim aşamaları olarak bilinen MSÜ mülakatları, fiziki yeterlilik, psikomotor testi, müzik yeteneği gibi seviye tespit sınavlarını barındıracak. Sonraki aşamada seçme işlemleri tamamlanarak kayda yönelik işlemler alınacak. Peki, MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler